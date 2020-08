A Macerata sarà corsa a cinque per vestire la fascia tricolore

MACERATA – Sono cinque i candidati a sindaco che concorreranno per la poltrona di primo cittadino a Macerata alle prossime elezioni amministrative che si terranno tra un mese, il 20 e 21 settembre. 21 liste in appoggio ai cinque candidati per un totale di 552 candidati consiglieri.

Dopo il ritiro della candidatura di Tonino Quattrini anche la rappresentante del Popolo della Famiglia Lauretta Gianfelici ha deciso di ritirarsi confluendo nella civica di Deborah Pantana a sostegno del candidato sindaco del centrodestra.

A correre per vestire la fascia tricolore ci sono Roberto Cherubini (Movimento 5 Stelle), Alberto Cicarè (Strada Comune), Gabriele Micarelli (Macerata Lavora), Narciso Ricotta (centrosinistra) e Sandro Parcaroli (centrodestra).

Cherubini sarà appoggiato, oltre che dalla lista dei pentastellati, anche da Maceratamica e Macerata per l’Ambiente. Il civico Cicarè, oltre al sostegno della lista Strada Comune avrà anche quello di Potere al Popolo. Macerata Lavora è la sola lista presentata dal candidato Micarelli, commerciante. Sette le liste a sostegno del candidati sindaco del centrodestra: Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Sandro Parcaroli Sindaco, Civici per Macerate, Nuovo CDU e UDC. Infine il candidato del centrosinistra sarò sostenuto dalle liste del Pd e di Italia Viva e da sei civiche: Macerata Bene Comune, Macerata Insieme, Macerata Rinnova, Moderati per Ricotta, La città di tutti e La nostra città.