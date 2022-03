Elezioni a Corridonia, Giampaoli rompe gli indugi: «Mi candido per iniziare un percorso di rinnovamento della città»

La consigliera di opposizione in campo con la lista civica "Corridonia Domani". Apertura al centrodestra: «Lavoriamo per un confronto serio e responsabile»

CORRIDONIA – «L’avvicinarsi della data dell’appuntamento elettorale non ci consente di andare oltre. È importante cominciare a coinvolgere la comunità in un confronto concreto e serio. Dopo un’attenta riflessione e vista la stima che tutti i consiglieri di minoranza del comune di Corridonia hanno riposto in me ho deciso di accettare la sfida e di candidarmi alla carica di primo cittadino per iniziare il percorso di rinnovamento della città». La consigliera di opposizione Giuliana Giampaoli scioglie le riserve e annuncia la sua discesa in campo, in vista delle elezioni della prossima primavera, con la lista civica “Corridonia Domani”, e apre al confronto con le forze di centrodestra.

«Un grazie ai giovani, alle donne e agli uomini che si sono messi a disposizione, spinti dalla sola motivazione di fare la differenza per la loro città, persone che si sono già impegnate e distinte nei vari ambiti sociali e che siamo onorati di avere al nostro fianco – spiega Giampaoli -. Corridonia si presenta all’appuntamento elettorale con un mix di criticità ma anche di opportunità. La nostra è una città con un potenziale inespresso enorme. Sono convinta che abbiamo una solida base su cui iniziare a lavorare. Tante sono le idee, numerosi i progetti che nel corso delle prossime settimane saremo felici di condividere con la cittadinanza in una fase di confronto. Avremo modo di raccontare la visione della Corridonia che vogliamo, ma anche di ascoltare e rispondere alle esigenze che ci verranno proposte; tutto ciò troverà la miglior sintesi possibile nel nostro programma di mandato. Porto con me il patrimonio di esperienze vissute in questi cinque anni di consiglio, sono consapevole che fin dal primo giorno è necessario iniziare a lavorare perché abbiamo scuole da progettare e costruire, muri da abbattere e mura da ricostruire, un centro da rivitalizzare, frazioni da riavvicinare, valori da riscoprire».

Il progetto sarà spiegato nel dettaglio domani (12 marzo), alle 17.30 nel salone dell’hotel Camerlengo. «Il nostro è un progetto aperto – conclude – i contributi e le proposte di ogni cittadino sono preziosi. L’obiettivo è rinnovare la città e farla tornare a essere protagonista nel contesto provinciale e regionale, rendergli il prestigio che merita da un punto di vista culturale, sociale ed imprenditoriale, far sì che le nuove generazioni ne siano orgogliose. Lavoriamo per un confronto serio e responsabile con le forze politiche di centrodestra convinti che una collaborazione fattiva possa apportare sinergie importanti nel corso della legislatura. Corridonia deve superare lo stallo e l’isolamento in cui ha vissuto negli ultimi anni».