Elezioni comunali Macerata, Tonino Quattrini ritira la sua candidatura a sindaco

Appoggerà il candidato del centrodestra Sandro Parcaroli. Dopo la decisione presa dal rappresentante del Fronte Verdi Ecologisti Confederati, si attende l'ufficialità del dietrofront di Lauretta Gianfelici candidata per il Popolo della Famiglia

MACERATA – Aveva annunciato la sua candidatura pochi giorni fa ma ha deciso di ritirarla per appoggiare il candidato del centrodestra Sandro Parcaroli. Si tratta di Tonino Quattrini, rappresentante del Fronte Verdi Ecologisti Confederati che ha deciso di supportare il patron di Med Store alle elezioni amministrative di Macerata che si terranno il 20 e 21 settembre.

Lo stesso è accaduto anche a livello regionale con Mario Canino (Fronte Ecologisti) che ha deciso di appoggiare il candidato governatore del centrodestra Francesco Acquaroli nella civica Movimento per le Marche.

Al momento si attende anche l’ufficialità del ritiro della candidatura della rappresentante del Popolo della Famiglia, Lauretta Gianfelici, che dovrebbe confluire nella lista civica di Deborah Pantana che sostiene Parcaroli.

Dunque i maceratesi saranno chiamati alle urne tra un mese esatto per scegliere il nuovo sindaco del capoluogo. In corsa, in attesa dell’ufficialità, ci saranno Narciso Ricotta (centrosinistra), Sandro Parcaroli (centrodestra), Roberto Cherubini (Movimento 5 Stelle), Alberto Cicarè (Strada Comune) e Gabriele Micarelli (Macerata Lavora).