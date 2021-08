Elezioni a Castelraimondo: sfida a due tra Patrizio Leonelli e Costantino Mariani

CASTELRAIMONDO – Due mani che si uniscono all’ombra del Cassero. E’ questo il simbolo scelto dalla lista civica “Castelraimondo insieme” che ieri sera 30 agosto ha presentato il suo candidato sindaco, l’ex manager di aziende private Costantino Mariani. Un gruppo civico, nato da un’assemblea pubblica convocata a fine luglio, che alle elezioni del 3 e 4 ottobre sfiderà la lista di centrodestra “Castelraimondo, il futuro” che ha candidato l’ex assessore della giunta Marinelli, Patrizio Leonelli.

La lista di Mariani è composta da: Riccardo Aringolo, Venanzo Castelli, Claudio Cavallaro, Mauro Crucianelli, Leonardo Francesconi, Gian Claudio Lori, Giuliano Lori, Elena Mancinelli, Gilberto Mancini, Giorgia Olivieri, Daniele Paganelli e Mariolina Sgammato.

Castelraimondo Insieme, è la lista civica che ha candidato Costantino Mariani

Ancora non è stata ufficializzata, invece, la lista di Leonelli. «Stiamo lavorando a una lista con fondamenta solide – ha spiegato il candidato sindaco -, accompagnate da volti nuovi e giovani. Abbiamo grandi idee per il futuro di Castelraimondo, ma abbiamo bisogno del sostegno di tutti. Sono un imprenditore e insieme ai miei figli dirigo l’azienda di famiglia, una delle più antiche della nostra provincia. Chi mi conosce sa quanto sia duro e faticoso il mio lavoro, solo con tanta passione e impegno si riesce a portarlo avanti. Con la stessa passione e lo stesso impegno ho partecipato in qualità di assessore nelle amministrazioni comunali degli ultimi anni. Insieme a me c’è una lista di persone pronte a mettersi in gioco per il futuro di Castelraimondo. Ci sono uomini e donne che hanno fatto parte delle precedenti amministrazioni come me, figure necessarie per completare opere già iniziate. Altre sono volti giovani e nuovi, che porteranno innovazione e nuove proposte. Tutti condividiamo l’amore per Castelraimondo e abbiamo a cuore il futuro della nostra città e del territorio dell’entroterra».