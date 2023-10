Da Edoardo Leo a Stefano Fresi, presentata la stagione teatrale di Camerino

CAMERINO – Edoardo Leo, Stefano Fresi, Amanda Sandrelli, Elio, Milena Miconi e Simone Cristicchi. Sono solo alcuni degli artisti che calcheranno il palco dell’Auditorium Benedetto XIII di Camerino in occasione della nuova stagione teatrale 2023/2024 realizzata da Comune e Amat (Associazione Marchigiana Attività Teatrali) con il contributo della Regione e del Ministero della Cultura, con il patrocinio dell’Università di Camerino.

Da sx il sindaco Lucarelli con il vicepresidente Pasqui. Alle loro spalle Santini

Il cartellone è stato presentato questa mattina dal sindaco Roberto Lucarelli, insieme al vicepresidente del consiglio regionale Gianluca Pasqui, al prorettore Unicam Andrea Spaterna e al direttore Amat Gilberto Santini. «Oggi – ha esordito il primo cittadino – è un nuovo punto di partenza in cui presentiamo la stagione teatrale 2023-2024: porto il saluto anche dell’assessore alla Cultura Antonella Nalli che per motivi lavorativi non ha potuto essere presente. La precedente stagione ha fatto registrare numeri al di sopra di ogni aspettativa, anche più di quando veniva svolta nel magnifico teatro Filippo Marchetti. L’amministrazione comunale crede molto nella parte culturale della città, la nostra missione è mantenere questi territori attrattivi: la stagione avrà un impatto positivo e invito tutti a partecipare. L’organizzazione di questi eventi sottolinea inoltre come continui la sinergia Città-Università, che deve essere sempre più forte».

Pasqui ha evidenziato che l’anno scorso: «è andata in scena una delle migliori stagioni di sempre: segno che il nostro territorio non si è mai fermato, ha avuto sempre una grande spinta e voglia di andare avanti».

Il prorettore Spaterna

A fargli eco il professore Spaterna che ha parlato di “una giornata importante”, l’inaugurazione di una stagione teatrale rappresenta «un aspetto importantissimo – ha spiegato il prorettore – perché va nella direzione di rigenerazione del tessuto culturale che è irrinunciabile, indispensabile, laddove si voglia dare un senso anche alla ricostruzione fisica che sta procedendo e che ci auguriamo arrivi a termine quanto prima. La nostra collaborazione con il Comune di Camerino si articola in tanti rapporti quotidiani che ci vedono in totale sintonia».

Collegato in videoconferenza, Santini ha esordito sottolineando che: «Camerino è sempre stata nel mio cuore. C’è ottima sinergia tra le istituzioni. Aspettando il ritorno del teatro Marchetti, l’Auditorium Benedetto XIII si sta rivelando un grande spazio di spettacolo. Abbiamo calmierato molto i prezzi, vedere tanti spettatori a teatro appassionati e partecipi ci rende felici. Speriamo di avere lo stesso problema dello scorso anno, ovvero un teatro troppo piccolo, anche se molto capiente, per soddisfare tutte le richieste».

Il sipario sui sei titoli in abbonamento si apre dunque giovedì 2 novembre con “Cetra una volta” scritto da Toni Fornari e Cristiana Polegri, con Stefano Fresi, Toni Fornari ed Emanuela Fresi per la regia di Augusto Fornari. Ancora una commedia, mercoledì 13 dicembre, con “La ciliegina sulla torta”, spettacolo allegro ma non spensierato sulla famiglia e sulle sue molteplici dinamiche. Ne sono interpreti Edy Angelillo, Blas Roca Rey, Milena Miconi e Adelmo Fabo, diretti da Diego Ruiz, che invitano lo spettatore a riflettere sugli innumerevoli imprevisti che la vita tiene in serbo per ognuno.

Martedì 23 gennaio Elio è protagonista di “Ci vuole orecchio. Elio canta e recita Enzo Jannacci”. Il cantante più estroso e intelligente del pop italiano incontra il cantautore che ha intrecciato tragedia e farsa, gioia e malinconia. Sul palco con Elio ci saranno cinque musicisti, un’insolita e bizzarra carovana sonora arricchita dai pensieri di compagni di strada di Iannacci. Approda invece martedì 20 febbraio all’auditorium “Vicini di casa”. Forte del successo in Spagna lo spettacolo diretto da Antonio Zavatteri porta in scena quattro straordinari attori come Amanda Sandrelli, Gigio Alberti, Alberto Giusta e Alessandra. Si tratta di un adattamento della pièce “Los vecinos de arriba” di Cesc Gay. Una commedia libera e provocatoria che, raccontando le vicissitudini domestiche di due coppie, indaga con divertita leggerezza inibizioni e ipocrisie del nostro tempo.

Mercoledì 20 marzo Simone Cristicchi porta sul palco il nuovo “Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli”, scritto con Simona Orlando. Tra riflessioni, domande e canzoni inedite – che portano la firma dello stesso Cristicchi e della cantautrice Amara – l’artista romano indaga e racconta il “Santo di tutti”. Al centro dello spettacolo, il labile confine tra follia e santità, tema cardine della vita personale e spirituale di San Francesco. L’ultimo appuntamento è per sabato 6 aprile: Edoardo Leo è protagonista delle letture semiserie di “Ti racconto una storia”. Benni, Calvino, Marquez, Eco e Piccolo, testi originali, articoli di giornale, aneddoti e appunti raccolti in vent’anni, insieme alle improvvisazioni musicali di Jonis Bascir, compongono una riflessione su comicità e poesia trasformandola in uno spettacolo coinvolgente.