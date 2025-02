MACERATA – Ben 8,2 milioni di euro per la capitalizzazione delle pmi, con l’obiettivo di rendere le aziende locali più solide e favorire la trasformazione da società di persone a società di capitali. Altri bandi per promuovere la transizione energetica e gli investimenti. Si è svolto ieri, giovedì 20 febbraio, presso la sede della Camera di Commercio di Macerata, il primo incontro del ciclo “Diamo credito alle aziende”, l’iniziativa promossa dalla Regione Marche con il supporto tecnico e operativo di Svem – Sviluppo Europa Marche, per illustrare i nuovi bandi predisposti per favorire l’accesso al credito delle imprese. Moderato dal presidente di Svem, Andrea Santori, l’iniziativa è stata un’importante occasione per imprenditori e categorie economiche interessati a scoprire le nuove misure di sostegno al credito e alla capitalizzazione delle imprese marchigiane di confrontarsi con assessori e funzionari regionali.

«Siamo una Regione in transizione e il nostro obiettivo è quello, nonostante le incertezze del quadro internazionale, di rimettere in moto la nostra economia. Anche questi nuovi bandi sono il frutto di ascolto della base, delle associazioni di categoria, delle parti sociali, ascoltando direttamente i beneficiari. Un percorso di condivisione e sintesi politica», ha detto l’assessore regionale alle Attività Produttive, Andrea Maria Antonini. Durante l’incontro sono stati illustrati i bandi in uscita a marzo e sono state approfondite le opportunità di investimento nel settore green e nella transizione energetica, con fondi specifici destinati ai comparti produttivo, agricolo e turistico.

«Ad esempio – ha illustrato l’assessore regionale al Credito, Goffredo Brandoni – La Banca Europea degli investimenti ha messo a disposizione di alcune regioni d’Italia 60 milioni di euro e noi abbiamo colto l’occasione di trovare un consorzio di banche per raddoppiare questa cifra. Risorse che serviranno per investimenti green. Su questa misura destineremo 5 milioni di fondi regionali per l’abbattimento degli interessi e dei costi delle garanzie. Il 20% sarà destinato alle imprese turistiche».



Tra i bandi anche 20 milioni per la transizione energetica: le imprese in questo caso potranno accedere a finanziamenti a tasso zero per un totale di 14 milioni o a contributi a fondo perduto per 6 milioni per ridurre di almeno il 30% delle emissioni di gas serra. Novità anche per l’agricoltura. Grazie al Fondo Nuovo Credito, con una dotazione di 7 milioni di euro, saranno sostenuti investimenti produttivi e ambientali, in linea con gli interventi SRD01 e SRD02 del CSR Marche 2023-2027.

In apertura dell’incontro il sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli ha parlato di occasione per le aziende di «investire in nuove tecnologie, riducendo i costi aziendali, i costi dell’energia e trovare nuove opportunità in un momento storico dove il credito è diminuito». Secondo Giorgio Menichelli, vicepresidente della Camera di Commercio delle Marche «accompagnare i processi economici che le Imprese stanno facendo attraverso azioni pubbliche è assolutamente importante per dare un’ulteriore spinta a questa trasformazione economica e qui siamo tutti partecipi e anche osservatori».

Il ciclo di incontri “Diamo credito alle aziende” proseguirà il 27 febbraio a Fermo, il 13 marzo ad Ascoli Piceno, il 27 marzo ad Ancona e il 3 aprile a Pesaro, offrendo così ampie opportunità di informazione e supporto agli imprenditori marchigiani.