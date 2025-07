Cingoli, Fileni: fatturato 2024 a 612 milioni. Il ministro Lollobrigida: «Avventura nel nome della qualità» – VIDEO

CINGOLI – «Una bella giornata. A Cingoli ci sentiamo a casa nostra davvero. È bello essere qui e sentire l’energia in sala. Il bilancio che andiamo ad illustrare è la fotografia del nostro impegno, della nostra famiglia e di chi ogni giorno lavora con noi. Di chi ci crede e di chi butta il cuore oltre l’ostacolo». Queste le parole della vicepresidente del Gruppo Fileni, Roberta Fileni alla presentazione del Bilancio di sostenibilità dell’azienda per il 2024. Il documento è stato presentato questo pomeriggio (15 luglio), a Cingoli, nella sala “G.Verdi” del Municipio alla presenza del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. «Questa di Fileni – ha detto il ministro – è un’avventura nel nome della qualità. Un’azienda che ha saputo migliorarsi sempre nel segno della qualità. Un simbolo, un sogno italiano».

Per il fondatore e presidente Giovanni Fileni, una giornata che segna anche i 60 anni dall’inizio di tutto. «Una bella soddisfazione. È la mia vita», spiega in poche parole Fileni e che racconta come tutto abbia avuto inizio solo con «con dieci pulcini». Il Gruppo marchigiano, con sede a Cingoli, nel Maceratese, oggi, è uno dei principali operatori nel settore avicunicolo nazionale e ha chiuso il 2024 con un fatturato pari a 612 milioni di euro.

Ma il pomeriggio era iniziato, verso le 15.30, con il taglio del nastro del nuovo Laboratorio Qualità alla presenza, tra gli altri, del ministro Lollobrigida e del governatore delle Marche Francesco Acquaroli. «Fileni rapprsenta un’eccellenza, una grande caparbietà, un’intuizione da chi, partendo da questo territorio, è riuscito a costruire una forza lavoro che valorizza il territorio stesso e che ridistribuisce ricchezza. E poi rappresenta una grande eccellenza nella qualità e nella sostenibilità». E per il sindaco di Cingoli, Michele Vittori, Fileni è stata ed è: «Una grande opportunità del territorio, una realtà capace di coniugare sviluppo economico, innovazione, occupazione e sostenibilità».

Il Laboratorio Qualità



Il nuovo centro, che si sviluppa su una superficie coperta di 300 mq, è destinato a porre ancora maggiore attenzione alla qualità delle materie prime aziendali attraverso strumenti tecnologici all’avanguardia e personale altamente qualificato. Il laboratorio, infatti, una volta certificato, sarà in grado di ispezionare con ancora maggiore rigore scientifico alcune specie batteriche tipiche delle carni. Inoltre, la struttura si avvarrà di un dipartimento di chimica e uno di batteriologia e potrà contare su medici veterinari, biologici e tecnici di laboratorio. La struttura, inoltre, ha già attivato e proseguirà ad attivare anche in futuro collaborazioni con prestigiosi istituti di ricerca come l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati” (IZSUM), l’Università di Camerino e l’Università Politecnica delle Marche, aprendo le porte a tirocini e progetti di tesi per i giovani del territorio.

Situato all’interno del polo produttivo della Piattaforma Fileni, il laboratorio rappresenta quindi un passo significativo verso l’innovazione nel settore avicolo e la tutela della qualità alimentare e della salute dell’uomo.

Roberta Fileni, vicepresidente del Gruppo Fileni ha dichiarato: «Siamo orgogliosi di aver raggiunto, grazie al contributo di tutti, questo ulteriore, importante traguardo, che conferma la crescita continua di Fileni e la volontà di continuare a investire in Italia e nelle Marche, un territorio che ci vede storicamente presenti, dove vogliamo continuare a giocare un ruolo da protagonisti anche in futuro».

Il bilancio di sostenibilità

Sintesi del percorso di responsabilità sociale d’impresa che Fileni sta perseguendo con grande determinazione da almeno 25 anni, il Bilancio di Sostenibilità illustra una crescita solida del Gruppo, che nel 2024 ha conseguito un fatturato pari a 612 milioni di euro. Inoltre, grazie alla collaborazione con Nativa , società italiana leader nel guidare le aziende verso modelli economici rigenerativi, il Gruppo ha misurato e definito un piano di miglioramento delle proprie performance ESG, effettuato l’analisi di doppia materialità, definito un piano di stakeholder engagement per la sostenibilità ambientale e sociale e ha contribuito al primo report nazionale di CO 2alizione, un’iniziativa che unisce le aziende per la neutralità climatica.

Nel 2024 è, altresì, proseguito il percorso del Gruppo verso un maggiore rispetto del benessere animale grazie ai progressi rispetto agli impegni presi con l’adesione all’iniziativa dell’European Chicken Commitment. Inoltre, in materia di tutela della biodiversità Fileni ha validato il progetto “Buon Miele non mente” installando 72 arnie di api mellifere nei pressi dei propri allevamenti biologici di Fabriano (Ancona), Cannuccia (Jesi) e Ostra (Ancona) e ha avviato un progetto di Biomonitoraggio 4.0, sfruttando tecnologie avanzate per monitorare la salute dell’ecosistema. Non meno importante è stata l’attenzione al welfare dei dipendenti e della comunità: il 2024 ha visto l’introduzione di un ristorante aziendale e di un progetto pilota di lavanderia per il personale, oltre che di una serie di servizi tecnologici per migliorare la conciliazione dei tempi tra vita privata e lavoro.

La Fondazione Marco Fileni

Infine, la Fondazione Marco Fileni ha continuato a difendere il territorio e sostenere i giovani attraverso il progetto “Crediamo nei giovani”, che anche nel 2024 ha assegnato 30 borse di studio a studenti meritevoli e ha lanciato l’Osservatorio NEET, il primo nella storia regionale. Fileni conferma così la sua rotta verso un futuro sostenibile, con un impegno concreto per l’ambiente e la comunità.

«La sostenibilità per Fileni è un obiettivo chiaro, misurabile e raggiungibile tramite un percorso articolato, iniziato negli anni ‘90 e che, con sguardo rivolto al futuro, ha già definito alcune delle principali milestone fino al 2040. Il Bilancio di Sostenibilità 2024 dimostra ancora una volta questa nostra visione, come peraltro confermato anche dalla nostra recente adozione per tutti i nostri prodotti a marchio Fileni a base di pollo dei criteri ECC, che hanno l’obiettivo di elevare gli standard di benessere animale dei nostri allevamenti», ha concluso Massimo Fileni, vicepresidente del Gruppo Fileni.