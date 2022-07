Eccezionali acrobazie a Colmurano: al Friku Festival gli argentini Due Un Pie

Il duo circense si fermerà in città per proporre "Sailor Circus", storia di marinai, una bellissima giovane donna e un ragazzo innocente, persi in qualche porto di un mondo fantastico

COLMURANO- Prosegue la seconda edizione del “Friku Festival”, rassegna itinerante che porta divertimento e meraviglia in 11 comuni del maceratese con spettacoli adatti a un pubblico di tutte le età ma pensati specialmente per bambini e famiglie.

Oggi pomeriggio, domenica 24 luglio, la rassegna arriva a Colmurano con degli artisti di rilievo internazionale, gli argentini Duo Un Pie che con il loro eccezionale spettacolo di circo contemporaneo e mozzafiato tecnica mano a mano sono ospiti questa estate di alcuni dei più grandi e importanti festival europei. Appuntamento in piazza Carradori, a Colmurano, alle 18:30.

Nel loro spettacolo “Sailor Circus” mettono in scena due marinai, una bellissima giovane donna e un ragazzo innocente, persi in qualche porto di un mondo fantastico. Lei è un’eccellente acrobata e ballerina; lui è un pazzo sognatore che cerca l’amore. Acrobazie, salti, giocoleria, equilibrismo e musica, Spinach The clown e Miss Winter invitano il pubblico a navigare in questa favolosa storia di umorismo, rischio, risate ed applausi.

Ivanna Winter e German Cortez sono un duo acrobatico argentino e fondono tecniche acrobatiche con la danza e tanta passione. Hanno presentato il loro lavoro nei più grandi festival argentini e ora stanno portando la loro arte in tutto il mondo.

Oltre a regalare momenti di bellezza, stupore e divertimento, la rassegna si pone l’obiettivo di promuovere il magnifico territorio in cui si svolge, di sostenerne i flussi turistici e di creare nuove occasioni di condivisione per le comunità locali.

Organizzato dall’associazione Ho Un’idea all’intero del progetto “Marche in Strada” e del circuito “Marameo Festival”, la rassegna si snoda in 11 comuni della Unione Montana Monti Azzurri, in provincia di Macerata – Belforte del Chienti, Camporotondo di Fiastrone, Caldarola, Cessapalombo, Colmurano, Gualdo, Loro Piceno, Monte San Martino, Ripe San -, con spettacoli di arti performative varie, tra teatro di strada, circo contemporaneo, teatro comico-musicale, clownerie, bolle di sapone e magia.

La rassegna proseguirà il fine settimana dopo con altri ospiti internazionali, il 30 luglio a Loro Piceno e il 31 luglio a Gualdo con la compagnia anglo-elvetica Banjocircus che presenterà due diversi spettacoli di teatro comico, musica e circo.