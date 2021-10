Eccesso di velocità, alla guida senza cinture e con una mano al cellulare: ecco le violazioni più contestate ai maceratesi

MACERATA – Eccesso di velocità, mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e cellulari alla guida. Si confermano queste le principali violazioni commesse dai maceratesi al volante lungo le strade della provincia, riscontrate dalla Polizia stradale, diretta dal vice questore aggiunto Tommaso Vecchio. Dal primo gennaio al 30 settembre, infatti, sono state 7.214 le violazioni accertate dagli agenti, 131 le patenti ritirate, mentre 115 sono state le carte di circolazione tolte agli automobilisti.

Tra le violazioni contestate, al primo posto troviamo il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza (1.788 contestazioni), subito dietro ci sono l’eccesso di velocità (613 sanzioni), l’utilizzo del cellulare alla guida (604 sanzioni), il mancato rispetto delle limitazioni anti-Covid (302 sanzioni) e la guida in stato di ebrezza (102 sanzioni). Sono 326, invece, gli incidenti stradali rilevati, di cui 8 mortali e 163 con feriti. A questi servizi, inoltre, si aggiungono 189 scorte che gli agenti dell Stradale hanno effettuato durante il trasferimento dei vaccini ai presìdi ospedalieri. Un servizio effettuato su disposizione del questore Vincenzo Trombadore e di concerto con l’Asur di competenza.

La Sezione è stata particolarmente impegnata in questi ultimi anni nei controlli del trasporto di merci in ambito nazionale ed internazionale, con particolare attenzione al rispetto dei tempi di guida e di riposo dei conducenti (per cui sono state elevate 18 sanzioni nel 2021), al controllo di merci pericolose (15 sanzioni), di rifiuti, al corretto trasporto di animali vivi, di prodotti agro-alimentari e all’idoneità alla circolazione dei mezzi pesanti sottoposti a verifica tramite i Centri Mobili di Revisione unitamente al personale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

Particolare attenzione è stata dedicata al controllo degli autobus che effettuano servizi di trasporto passeggeri e di quelli che effettuano viaggi di istruzione per gli istituti scolastici, di concerto con il Ministero dell’Istruzione. La Squadra di Polizia Giudiziaria sezionale, inoltre, attua controlli periodici agli esercizi pubblici legati al commercio e alla manutenzione dei veicoli, nonché controlli sulla documentazione dei mezzi e dei conducenti, con particolare attenzione alla falsificazione.

Il significativo incremento della densità di traffico, soprattutto lungo la superstrada, ha comportato un costante aumento dell’incidentalità e, per questo, la Stradale ha deciso di potenziare il contrasto degli eccessi di velocità anche attraverso l’installazione di box fissi autovelox, messi a disposizione dal Compartimento Anas di Ancona. Da anni, infine, la Polizia Stradale durante i fine settimana gli ormai noti servizi “Stragi del Sabato Sera” volti a prevenire l’incidentalità a causa della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Durante le festività o nei periodi di esodo estivo vengono effettuati dei servizi di potenziamento in autostrada allo scopo di agevolare la viabilità di collegamento del territorio nazionale, oltreché prevedere servizi specifici di polizia giudiziaria al fine di prevenire o reprimere tentativi di furto e rapina in aree di servizio.