Macerata, in casa con oltre 200 grammi di droga tra cocaina eroina: coppia arrestata

I carabinieri del Norm hanno anche sequestrato 1.500 euro in contanti ritenuti provento di spaccio. Lei, una georgiana, è finita in carcere a Villa Fastiggi, lui nigeriano a Montacuto

MACERATA – Dopo giorni di pedinamenti e controlli ieri è scattato il blitz: in casa di una coppia di stranieri sono stati trovati 224 grammi tra eroina e cocaina e 1.500 euro in contanti. Lei è finita al carcere di Villa Fastiggi a Pesaro, lui a quello di Montacuto ad Ancona in attesa dell’udienza di convalida davanti al gip. A stringere e manette ai polsi dei due, lei di nazionalità georgiana, lui di origine nigeriana sono stati i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Macerata.

Il materiale sequestrato

Da diversi giorni i carabinieri della Sezione operativa del Norm stavano monitorando i luoghi maggiormente frequentati dagli spacciatori con mirati servizi di O.c.p. (acronimo per osservazione, controllo e pedinamento) quando ieri sera, avuta la certezza dell’arrivo di un importante quantitativo di sostanza stupefacente in città, hanno deciso di controllare i due.

Nel corso della perquisizione all’interno dell’abitazione che si trova nei pressi della stazione ferroviaria, sono stati rinvenuti 181 grammi di cocaina suddivisa in 22 dosi e 43 grammi di eroina suddivisa in altrettante dosi da un grammo che erano stati nascosti in varie parti dell’abitazione. Tutto lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro, così come la somma di 1.500 euro in contanti ritenuta essere provento di spaccio, due telefoni cellulari, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e un frullatore. Le due persone sono state arrestate con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e su disposizione del pubblico ministero di turno Rita Barbieri sono state condotte in carcere, l’uomo a Montacuto, la donna a Villa Fastiggi. Sono difesi dagli avvocati Domenico Biasco e Raffaele Belogi.