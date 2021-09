Dramma alla stazione di Civitanova, uomo trovato morto nella sala d’aspetto

Originario del Veronese, l'uomo viveva per strada. Sarebbe morto per un malore, sul corpo nessun segno di violenza

CIVITANOVA – Stroncato da un malore nella sala di aspetto della stazione di Civitanova Marche. Il dramma si è consumato ieri mattina, ma la notizia si è appresa solo in giornata. La vittima è un uomo originario del Veronese che viveva per strada e che, già nei giorni scorsi, aveva accusato un malore. Sul suo corpo non sono stati trovati segni di violenza.

Ad occuparsi degli accertamenti sono stati i Carabinieri della Compagnia di Civitanova, con il supporto del medico legale. L’uomo, con tutta probabilità, non era da molto a Civitanova e avrebbe avuto problemi di alcol. A segnalare la sua presenza alcune persone che ieri mattina sono passate lungo la sala d’aspetto. Ma, purtroppo, per l’uomo non c’era più nulla da fare.