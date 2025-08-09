Dramma in fonderia, muore Sergio Buldorini

URBISAGLIA- Dramma ieri, 8 agosto, alla Fas (Fonderia Acciai Speciali) di Urbisaglia, a perdere la vita Sergio Buldorini, un 60enne di Castelraimondo di turno nell’azienda. L’uomo si occupava della manutenzione all’interno dell’impresa ed è stato trovato da alcuni colleghi. Sarebbe stato vittima, da quanto si apprende, di un incidente con un macchinario, una gru a bandiera.

La macchina dei soccorsi si è prontamente attivata, ma gli operatori del 118 una volta giunti sul posto hanno tentato invano di rianimarlo. Gli ispettori dello Spsal (Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) dell’Ast di Macerata sono intervenuti insieme ai Carabinieri per cercare di ricostruire esattamente quanto avvenuto.