Dramma nelle campagne di Civitanova: cade con la bici in una scarpata e muore

CIVITANOVA – Sarebbe dovuta essere una giornata da trascorrere in tranquillità all’aria aperta quella di un gruppo di ciclisti che questa mattina (martedì 8 dicembre) aveva deciso di fare una pedalata nelle campagne di Civitanova Alta ma in pochi attimi è avvenuta la tragedia.

Nel giorno dell’Immacolata il gruppo di ciclisti aveva deciso di fare una gita in sella alle mountain bike in zona Le Grazie della città alta, percorrendo alcuni sentieri brecciati, quando è avvenuto l’irreparabile.

A un certo punto infatti uno di loro, un 50enne di Civitanova, M.D.M., per cause ancora in corso di accertamento è caduto rovinosamente lungo la scarpata. Da chiarire se l’uomo abbia accusato un malore o abbia perso il controllo della propria bici.

Un impatto violentissimo tanto che i sanitari del 118, giunti prontamente sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo e rimandare indietro l’eliambulanza che si era levata in volo dall’ospedale regionale di Torrette.

Sul luogo della tragedia anche gli agenti della Polizia Stradale che dovranno ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.