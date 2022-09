Doveva scontare la pena per droga, arrestato dai carabinieri a Porto Recanati

Diverse le patenti ritirate per positività all'alcool test, in un caso un 35enne ha chiamato in soccorso il fratello per tornare a casa ma anche questi si è visto la licenza di guida ritirata, dato che al controllo il documento è risultato scaduto

