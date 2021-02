Macerata, doppio blitz antidroga: sequestrati oltre 50 grammi di cocaina

Doppia operazione antidroga delle Fiamme Gialle maceratesi: sequestrati oltre 50 grammi di cocaina e denaro contante ritenuto provento dell’attività di spaccio. Arrestato un cinquantenne di nazionalità italiana, mentre una seconda persona, di nazionalità albanese, è stata denunciata.

Nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio, finalizzati al contrasto dei traffici illeciti in genere e alla verifica del rispetto delle prescrizioni in materia di contenimento della diffusione dell’epidemia da coronavirus, i finanzieri del Comando Provinciale hanno messo a segno, nel corso del fine settimana, due interventi a contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Macerata, nel territorio di Petriolo (Mc), ha sottoposto a controllo una persona, di nazionalità italiana, a bordo di un furgone, rinvenendo circa 4 grammi di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare consentiva di rinvenire un ulteriore quantitativo della medesima sostanza, pari a circa 48 grammi. L’uomo, un cinquantenne, è stato tratto in arresto e posto a disposizione della locale Autorità Giudiziaria.

Nel corso di un’altra operazione a Porto Recanati, invece, i finanzieri sono intervenuti mentre era in atto la cessione di una dose di sostanza stupefacente, rivelatasi cocaina, denunciando un quarantaseienne albanese e segnalando l’assuntore alla competente Prefettura. La successiva perquisizione domiciliare permetteva di rinvenire sostanza da taglio, del tipo mannitolo, ed una cospicua somma di denaro contante, ritenuto provento dell’attività di spaccio.

I due, inoltre, sono stati sanzionati in relazione ai divieti di spostamento previsti dalle norme in materia di contenimento della diffusione del coronavirus. Per di più, l’extracomunitario è stato denunciato alla locale Procura in quanto è risultato sottoposto al regime di isolamento obbligatorio poiché positivo al Covid-19.

Complessivamente, le Fiamme Gialle hanno sequestrato oltre 50 grammi di cocaina e 13.430 euro in denaro contante, ritenuto provento dell’attività di spaccio, nonché sostanza da taglio.