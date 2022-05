Doppia tragedia nel Maceratese, un anziano e un 32enne trovati morti nelle proprie case

PENNA SAN GIOVANNI – Doppia tragedia oggi nell’entroterra Maceratese. A Penna San Giovanni un 32enne si è impiccato nella sua abitazione, mentre a Monte Cavallo un 80enne si è ucciso con un colpo di fucile.

Il giovane viveva da solo e il corpo è stato rinvenuto intorno alle 12. In casa anche un biglietto in cui spiegava i motivi del tragico gesto. Per quanto riguarda l’anziano, invece, è stato un familiare a dare l’allarme perché non riusciva a mettersi in contatto con l’80enne.

In entrambe le situazioni gli operatori dell’emergenza non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due uomini. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti del caso.