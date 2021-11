Donato un ecografo all’Ospedale di Camerino

L’associazione onlus “La Voce del Cuore per la Chirurgia” vicina all’attività del prof. Catalini

CAMERINO – Un nuovo ecografo multidisciplinare sarà presto a disposizione dell’equipe dell’U.O. Chirurgia dell’Ospedale di Camerino diretta dal prof. Giambattista Catalini.

Lo comunica la Onlus “La voce del Cuore per la Chirurgia” che raccoglie numerosi benefattori tra cui imprenditori e privati cittadini e che in questi anni ha già messo a disposizione fondi significativi per sostenere l’attività dell’ospedale della città acquisendo materiali utili all’attività interventistica.

L’ecografo multidisciplinare è uno strumento indicato dallo stesso prof. Catalini come necessario per migliorare l’attività di screening sui pazienti.

La onlus nata da un paio d’anni sostiene l’attività del prof. Catalini.

«Per noi il prof. Catalini è un grande punto di riferimento – dicono i referenti della Onlus “La Voce del Cuore per la Chirurgia” – e cerchiamo di soddisfare le necessità che emergono attivandoci con iniziative di raccolta fondi. Con l’acquisto dell’ecografo multidisciplinare segniamo un altro punto importante a favore del nostro ospedale e dell’opera preziosa dell’equipe del prof. Catalini al quale tanti cittadini di Camerino e non solo devono la vita».