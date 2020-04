Donate cento colombe agli operatori sanitari dell’ospedale di Civitanova

CIVITANOVA- A Civitanova la solidarietà “vola” sulle ali delle colombe: Maga Cacao consegna 100 dolci pasquali ai sanitari dell’ospedale cittadino.

100 colombe per chi è in prima linea a combattere l’emergenza Covid-19; la donazione è arrivata dalla cioccolateria Maga Cacao. Il titolare Enrico Antonelli ha infatti accolto la richiesta della S.V.A.U., l’Associazione Soccorritori Volontari Aiuti Umanitari, che in questo momento di emergenza sanitaria ha organizzato alcune iniziative a favore del personale sanitario per mostrare vicinanza e dare supporto.









Il titolare del Maga Cacao Enrico Antonelli con il personale sanitario dell’ospedale di Civitanova

«Da subito ho apprezzato l’iniziativa dell’Associazione – le parole del titolare del Maga Cacao Enrico Antonelli -. Anche se in questo periodo le nostre attività sono chiuse a causa dell’emergenza e stiamo subendo il contraccolpo della crisi, ho pensato di rincuorarmi con un piccolo gesto e ho deciso di donare 100 colombe di Pasqua a chi ci aiuta in questo momento difficili e a chi ci ridarà sicuramente la possibilità di tornare a una vita normale. I medici sono in prima linea ma noi tutti dobbiamo rimanere a casa per cercare di sconfiggere questo virus insieme».

«Il personale sanitario – ha aggiunto Roberto Frittelli, presidente dell’Associazione S.V.A.U. – è in trincea sin dall’inizio dell’epidemia e rischiano di ammalarsi mettendo la loro vita in pericolo e cercando di salvarne altre: sono loro i veri eroi. Mi sono anche commosso con le parole del presidente dell’Albania, Edi Rama, perché per noi è stato un gesto che ci ha ripagato in pieno di tutti gli sforzi, soprattutto di quelli dei nostri volontari e dei nostri partner impegnati oltre confine; dal 2009 infatti l’associazione supporta progetti umanitari in Albania con la Croce Rossa locale ed Enti no profit».