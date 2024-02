“Diventa testimonial del tuo territorio”: Confartigianato incontra tour operator e artigiani a Macerata

MACERATA – “Imprese accoglienti: diventa testimonial del tuo territorio” è il titolo dell’incontro organizzato da Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli Piceno – Fermo nell’auditorium della sede di Macerata, che ha visto gli interventi del giornalista Carlo Cambi, del responsabile marketing Confartigianato Riccardo Golota e di Emanuele Piunti, vicepresidente di Inside Marche. I relatori hanno discusso di come rapportare al meglio artigianato, enogastronomia e turismo allo scopo di valorizzare il territorio.

«Abbiamo voluto fortemente questo incontro per coinvolgere le nostre imprese, farle parlare di turismo. Il titolo dell’incontro – sottolinea Golota -, significa che gli artigiani, con il loro saper fare, possono offrire la loro esperienza a chi visita le nostre terre. Gli artigiani possono raccontare a chi viene la loro esperienza attraverso i prodotti che sanno fare in maniera migliore. Fondamentale a questo scopo è la sinergia tra operatori del settore».

Emanuele Piunti, tour operator, fa presente a proposito: «La cooperazione è fondamentale. Siamo qui per evidenziare quanto l’unione tra operatori turistici sia fondamentale per valorizzare il territorio intero. Noi operatori necessitiamo di avere attività attrattive per i nostri pacchetti».

Carlo Cambi, esperto in materia enogastronomica, propone una ricetta per la produttività dell’artigianato: «La bottega artigiana rappresenta il meglio dei valori territoriali. Organizzare un turismo in tal senso è sicuramente una forte opzione attrattiva. L’impresa va strutturata perché sappia accogliere e raccontare la storia di un territorio, che non nasce solo da un singolo, ma dalla messa in rete di tutti quei valori che fanno l’identità di un territorio. Agli imprenditori dico di accogliere per generare valore».

All’incontro hanno preso parte diverse decine di imprenditori ed artigiani, oltre che cuochi e operatori del settore gastronomico. Durante i saluti, il presidente di Confartigianato imprese Enzo Mengoni ha detto: «Turismo e artigianato sono ormai fusi. Il turista che viene qui cerca cosa che solo noi sappiamo fare».