“Diritto ed economia. Un ponte tra Europa e Repubblica Popolare Cinese”, un convegno a Macerata

MACERATA – L’Università di Macerata organizza per venerdì e sabato, 28 e 29 ottobre, il convegno internazionale “Diritto ed economia. Un ponte tra Europa e Repubblica Popolare Cinese”, che vedrà 18 relatori provenienti da dieci diversi atenei, cinque dei quali da Cina e Inghilterra, interrogarsi sugli elementi di contatto e di dissonanza tra lo scenario giuridico ed economico europeo e quello cinese. L’evento è accreditato dall’ordine degli avvocati e in corso di accreditamento con l’ordine dei commercialisti di Macerata.

L’iniziativa, che rientra nel progetto di ricerca incentrato sui rapporti tra Europa e Cina grazie al quale il Dipartimento di Giurisprudenza è stato incluso tra i “Dipartimenti di Eccellenza” italiani, si terrà dunque nella città che ospita il China center e una sede dell’Istituto Confucio e che può vantare un plurisecolare legame grazie all’opera di Padre Matteo Ricci.

«Gli ultimi decenni – spiega Carlo Emanuele Pupo, ricercatore di diritto commerciale che ha curato l’organizzazione scientifica del progetto – sono stati caratterizzati dal prodigioso sviluppo della Repubblica Popolare cinese, che oggi è la seconda economia mondiale e il primo mercato mondiale. È perciò essenziale per l’Italia comprendere quanto più possibile la realtà cinese e rinsaldare i legami con essa».

I lavori prenderanno il via al Polo Pantaleoni in via Pescheria Vecchia venerdì 28 alle 9:30 con la prima sessione dedicata alla responsabilità sociale d’impresa e alla sostenibilità. Alle 14.30 ci sarà la seconda sessione sul diritto commerciale in Italia e in Cina. Si prosegue sabato 29 ottobre alle ore 9.30 con osservazioni e riflessioni sullo scenario economico-giuridico cinese. Per maggiori informazioni: www.unimc.it, sezione “Eventi”.