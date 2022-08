I Dik Dik pronti a scaldare il pubblico di Civitanova alta

Per l'occasione, il piazzale della Tranvia ospiterà la tradizionale 'cozzata de Santo Maro' con stand aperti già alle 19.30

CIVITANOVA MARCHE- I Dik Dik pronti a scaldare il pubblico di piazza della libertà. Proseguono gli appuntamenti della festività di San Marone: dopo la serata di ieri con gli ‘Spaghetti a Detroit’, stasera 18 agosto è il turno della band storica del panorama musicale italiano, con alle spalle oltre cinquanta anni di carriera.

Nel loro concerto non mancheranno infatti proprio i grandi successi come ‘Sognando la California’, ‘L’Isola di Wight’, ‘Il Primo giorno di Primavera’, ‘Senza luce’, ‘Io mi fermo qui’, ‘Se io fossi un falegname’, ‘Help me’, ‘Il vento’. Ma non è tutto; il gruppo ripercorrerà anche alcuni brani che hanno rappresentato la “rivoluzione musicale degli Anni Sessanta”, oltre a presentare l’ultimo lavoro ‘Una Vita d’avventura’. L’album, pubblicato lo scorso anno, è dedicato allo storico co-fondatore Pepe Salvaderi, scomparso durante la realizzazione dello stesso.

Nel frattempo, il piazzale della Tranvia ospiterà la ‘Cozzata de Santo Maro’, a cura della Pro loco con stand aperti già alle 19.30.

Domani, venerdì 19 agosto l’ultima delle serate coinciderà con il live dei ‘Vili Maschi’, tributo a Rino Gaetano. Per i tre concerti e per la Cozzata sarà attivo il servizio di bus navetta gratuito dai parcheggi dell’Istituto Corridoni e dei Frati Cappuccini. Inoltre, la Pinacoteca Civica Moretti e la mostra Wladimiro Tulli. Cavalcare i sogni resteranno aperte al pubblico dal 17 al 21 agosto, con orario serale.