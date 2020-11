Didattica online, l’Università di Macerata è pronta

Pronte le attrezzature informatiche per erogare 1067 insegnamenti a distanza. Rimangono aperte biblioteche, infopoint e segreterie

MACERATA – L’Università di Macerata, nel rispetto dell’ordinanza del Presidente della Regione, ha ripreso le sue lezioni a distanza.

Nelle aule universitarie, le attrezzature informatiche hanno ri-avviato online i 1067 corsi erogati agli studenti. Sarà un ulteriore contributo dell’Ateneo al contenimento della pandemia, da un lato, e al rispetto del diritto allo studio, dall’altro. Sempre online saranno realizzate iniziative convegnistiche e culturali. Rimangono accessibili, su prenotazione, i servizi bibliotecari, l’Infopoint e le segreterie studenti.

Come è avvenuto durante la prima ondata critica, verranno organizzate iniziative attraverso la web radio Rum per tenere in contatto l’intera comunità accademica, specialmente quella studentesca.

«Davanti alla seconda ondata del virus, l’Ateneo tutto è impegnato in uno sforzo collettivo per ribadire la propria funzione di presidio civile, ideale e socio-economico per la città e il territorio», dichiara il rettore Francesco Adornato.