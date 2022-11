Dialogo con Socrate nel centro di Civitanova: al via gli incontri di filosofia

CIVITANOVA MARCHE- Insieme per parlare di Socrate. Pillole di filosofia al bar Romana di Civitanova dove alle 21.15 di domani, 3 novembre, ci sarà il primo incontro dei caffè filosofici, la serie di appuntamenti del Nice Bar che fino a primavera porteranno la filosofia in mezzo ai luoghi dove le persone vivono tutti i giorni.

Introdurrà il dirigente dell’Iis Leonardo Da Vinci Francesco Giacchetta coadiuvato da Andrea Ferroni. Ma non solo Socrate, gli appuntamenti del Nice Bar prevedono un ampio programma in cui, volta per volta, si parlerà di un autore diverso. Il 1 dicembre la lectio verterà su Aristotele, il 12 gennaio su Anselmo D’Aosta, il 9 febbraio su Pascal e il 2 marzo su Kant. Tutti gli incontri avranno inizio alle 21.15.

«Come sempre – spiegano gli organizzatori – ci sarà spazio per un confronto libero tra i partecipanti, dopo l’introduzione del prof. Giacchetta, e per le domande del pubblico. I caffè filosofici, infatti sono incontri pubblici che hanno lo scopo di far dialogare, liberamente e democraticamente, tutti i presenti intorno ai temi proposti. Non si tratta quindi di lezioni frontali ma di una libera discussione moderata dai conduttori».