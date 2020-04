Detenuto ai domiciliari esce di casa per parlare con gli amici: sanzionato, va in caserma a lamentarsi

È successo ieri mattina a Pollenza. L'uomo era uscito nel giardino adiacente la sua abitazione per parlare con altre due persone

POLLENZA – Detenuto ai domiciliari sanzionato dai carabinieri perché trovato fuori casa a parlare con due amici: “indispettito” del provvedimento va in caserma e minaccia i militari.

È successo tutto ieri mattina a Pollenza dove i carabinieri, durante un controllo di routine nei confronti di un detenuto sottoposto agli arresti domiciliari, hanno trovato l’uomo nel cortile davanti la propria abitazione in compagnia di altre due persone.

L’uomo quindi, invitato dai carabinieri a tornare nella propria abitazione, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per la violazione delle prescrizioni imposte dagli arresti domiciliari mentre le altre due persone, residenti a Pollenza, sono state sanzionate per inosservanza dei provvedimenti ministeriali di contenimento del Covid-19 in quanto erano uscite dalle loro abitazioni senza un valido motivo.

Il detenuto però, “indispettito” del provvedimento che i carabinieri gli avevano notificato qualche ora prima, durante l’ora di permesso, è andato in caserma per manifestare il proprio disappunto e ha iniziato a minacciare i militari della stazione di Pollenza.

L’uomo è stato quindi anche denunciato alla procura della Repubblica di Macerata per minaccia a pubblico ufficiale.

I controlli delle forze dell’ordine continueranno in modo serrato soprattutto in questo fine settimana di festività pasquali fino al lunedì di Pasquetta. Il prefetto di Macerata Iolanda Rolli ha ribadito infatti, nel corso di una videoconferenza con i vertici provinciali delle forze dell’ordine, la necessità di una linea improntata al massimo rigore in questo momento così delicato nella lotta al virus.