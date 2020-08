Dalla terra alla tavola: lumache fresche, sughi e paté dell’azienda agricola Midei

SEFRO (MC) – Lumache fresche e prodotti pronti. Cresce e si diversifica la produzione dell’azienda agricola Midei. La realtà, nata nella zona dell’alto maceratese da un progetto dell’imprenditore Marco Midei, continua a far parlare di sé per la qualità dei prodotti, freschi e preparati, unita a nuove idee e a una rete di distribuzione che si sta allargando sempre di più.

L’azienda agricola Midei è specializzata nell’allevamento e nella commercializzazione delle lumache (Helix Aspersa Muller), ma l’idea di realizzare prodotti alimentari con le lumache nasce innanzitutto per rifornire il settore della ristorazione di prodotti freschi, genuini, alimentati naturalmente, senza l’utilizzo di derivati chimici. Insomma, di qualità.

Sono vari i ristoranti della provincia di Macerata, ma anche in quella anconetana e dell’Umbria, che si riforniscono di lumache fresche e di prodotti alimentari dell’azienda agricola Midei: la richiesta è aumentata oltre i 20-30 kg a settimana per ciascuna attività ristorativa. Un impegno notevole che vede le lumache protagoniste in cucina sia bianche in porchetta, con il finocchio e accompagnate dalle bietole o dagli spinaci, sia rosse, con pomodoro dunque e peperoncino.

I modi per prepararle non si esauriscono qui: molti ristoranti propongono anche gli spiedini di lumache o lumache alla brace. Parallelamente cresce anche la domanda di lumache sgusciate e pronte in salamoia, da condire poi a piacimento. Ed è proprio nel settore domestico che si sta concentrando ora l’attività dell’azienda agricola Midei. Da dicembre 2018, pochi mesi dopo l’avvio dell’impresa, c’è grande interesse per fornire prodotti pronti come il sugo di lumache, il paté di lumache e porcini e il sugo di lumache e ceci, rivolti a un’utenza in costante crescita.

«Forniamo prodotti alimentari pronti per l’uso – spiega il giovane imprenditore Marco Midei – facilitando gli utenti che amano le lumache ma che non vogliono stare ore e ore in cucina. Per questo ci siamo rivolti al laboratorio Fattori di Castelraimondo cui abbiamo elaborato alcune ricette per poter offrire un ottimo prodotto in linea con la tradizione».

Alimentazione naturale per le lumache nell’allevamento dell’azienda agricola Midei di Sefro (Mc)

Nel frattempo si è estesa la rete di esercizi commerciali e negozi di prossimità in cui è possibile trovare esposti i prodotti alimentari dell’azienda agricola Midei: a Sefro possono essere trovati al negozio La Nicchia dei Sapori, ma è possibile acquistarli nell’intera provincia maceratese.

Anche sul sito internet dedicato Mideifood.com si possono comprare sughi e paté: per gli amanti delle lumache c’è l’opportunità anche dello shopping on line per ricevere il prodotto comodamente a casa.

Azienda Agricola Midei

Via Caduti Sul Lavoro, n°1 – 62025

Sefro (MC), Italia

Tel.: +39.331.7688795

Email: info@mideifood.com