La Cucine Lube vince solo al tiebreak a Ravenna

La Consar si conferma ostica per Civitanova, che va sotto 2-0 e poi ribalta con l’ingresso di Juantorena che cambia la partita e trascina i suoi ad un successo che li riporta momentaneamente in testa. Ora la Champions

RAVENNA – Coach De Giorgi ha provato a mischiare un po’ le carte nel suo sestetto per dare minuti a tutti e riposo a chi gioca di più. In avvio fuori Simon e Juantorena e spazio per Diamantini e Kovar.

La squadra è sembrata poco fluida in attacco e meno ficcante al servizio del turno di mercoledì. Merito anche di Ravenna che, proprio come all’andata, ha saputo mettere in difficoltà i cucinieri ma il sospetto che Civitanova avesse già la testa a Tours resta.

A metà del 2’ set De Giorgi ha messo in campo Juantorena, cominciato ad alternare Balaso con Marchisio nel ruolo di libero, giocando anche la carta Hadrava ma Ravenna, giovane e spensierata, ha vinto anche il 2’ parziale. Il campanello d’allarme però è squillato forte nella metà campo ospite e la squadra campione d’Italia e del mondo ha messo progressivamente le mani sulla partita.

Campo anche per il biondissimo Larizza al posto di Diamantini. Il più continuo in attacco resta Leal autore di 27 punti personali.

Sul 2-2 la Consar non ha avuto più la forza di reagire e il tiebreak è stato un monologo della Lube (ultimo punto firmato dall’ex Rychliski) che tuttavia, ha lasciato un punto al ritorno come successe all’andata alla squadra di Bonitta, che 2 dei 7 ottenuti li ha sottratti alla squadra più forte del mondo.

Ora la Lube partirà per la bolla di Champions: lo spettacolo continua!