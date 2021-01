La Cucine Lube si prende i primi 3 punti del 2021

PADOVA – La Lube brinda al nuovo anno col ritorno al successo pieno.

Sul campo della Kioene Padova per l’anticipo della 6’ di ritorno, Juantorena e compagni si sono presi 3 punti preziosi nella rincorsa alla capolista Perugia.

Nel 1’ set De Giorgi ha offerto una chance da titolare al giovane e talentuoso Marlon Yant in campo per Leal. Padova è senza l’ex Vitelli e al centro schiera Fusaro. La Lube gioca in scioltezza ma Padova difende tanto e, pur regalando qualcosa di troppo al servizio, fa la sua partita con un ottimo Stern.

De Cecco alza una incredibile palla in pugno che avrebbe strappato gli applausi anche del competente pubblico di Padova: chi non ha seguito la diretta su RaiSport la troverà in tutti gli highlights. Il vantaggio è sempre per gli ospiti e il set si chiude 23-25 con l’errore al servizio del palleggiatore di casa Shoji.

Il 2’ set è più equilibrato col match che scorre punto a punto. De Giorgi inserisce Kovar per Juantorena che piazza anche un bel muro. Proprio il muro è il punto debole del giovane Yant che ha grandi altezze ma deve lavorare in questo fondamentale. Si chiude 22-25

Nel 3’ set la Cucine Lube fa ancora corsa di testa fin quasi dall’avvio senza dare possibilità alla Kioene di restare a contatto. La foga in difesa cala e la Lube chiude in scioltezza 0-3 come da pronostico con il 18-25 firmato dal Yant.

Nel dopogara il palleggiatore ospite Luciano De Cecco ha rimarcato «l’importanza di vincere un incontro non facile, giocando una buona pallavolo e crescendo partita per partita considerando che tra 72 ore saremo di nuovo in campo«.

La Lega Volley ha modificato la formula della SuperLega azzerando le retrocessioni e prevedendo una seconda fase che comincerà dopo il 2’ girone di Champions che prevedrà di ammettere le prime 5 della regular season direttamente al 2’ turno giocando poi in “bolle” come accade per le competizioni europee. «Per noi va bene tutto – ha detto De Cecco – perché vediamo cosa succede nel mondo col Covid-19 quindi accettiamo ogni decisione«.

Martedì 5 gennaio alle 18, la squadra di De Giorgi recupera il match della 5’ giornata ospitando la Gas Sales Piacenza di coach Lorenzo Bernardi poi domenica 10 gennaio ancora trasferta contro l’Allianz Milano alle 19.30.

Ecco il tabellino dell’incontro:

KIONE PADOVA: Ferrato n.e., Gottardo (L) n.e., Merlo, Stern 15, Shoji 2, Danani La Fuente (L), Volpato 5, Bottolo 15, Milan, Casaro n.e., Canella n.e., Wlodarczyk 5, Fusaro 4. All. Cutini.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Kovar 1, Marchisio n.e., Juantorena 10, Balaso (L), Leal n.e., Rychlicki 13, Diamantini n.e., Simon 6, De Cecco 2, Anzani 8, Falaschi, Hadrava, Yant 12. All. De Giorgi.

ARBITRI: Rolla – Santi.

PARZIALI: 23-25 (28’), 22-25 (25’), 18-25 (24’).

NOTE – Kioene: bs 17, ace 2, muri 3, 56% in ricezione (29% perfette), 46% in attacco. Lube: bs

11, ace 3, muri 6, 50% in ricezione (15% perfette), 57% in attacco.