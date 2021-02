La Cucine Lube si fa rimontare e perde a Vibo

Seconda sconfitta consecutiva in un match ininfluente per la classifica, andando avanti 0-2 per poi cedere ancora al tiebreak

VIBO VALENTIA – A distanza di 3 giorni la squadra di De Giorgi cede ancora al tiebreak e sempre in rimonta stavolta per mano di una sempre frizzante Tonno Callipo Vibo Valentia che bissa il successo dell’andata.

Con il punto conquistato la Cucine Lube chiude la regular season a 51 punti, in 2’ posizione.

Il match nel quale il tecnico ha dato ampio spazio a tutti gli effettivi che finora hanno giocato di meno è servito anche per mettere in ritmo tutti gli uomini del roster in previsione della 3 giorni di Champions in programma da martedì al PalaBarton di Perugia.

La cronaca racconta di un match nel quale gli ospiti cucinieri sono partiti forte vincendo i primi due set 22-25 e 21-25 prima di cedere il passo alla rimonta dei padroni di casa 25-22, 25-25-21 e 15-10 bisognosi di punti per resistere alla rimonta di Monza e Piacenza che contendono loro la 4’ posizione.

Coach De Giorgi opta per il turn over, schierando un sestetto del tutto inedito: la diagonale d’attacco è quella titolare con De Cecco-Rychlicki, le novità riguardano invece la presenza del giovane Marlon Yant nella diagonale di posto 4 con Leal, quindi Diamantini al centro con Anzani, e Marchisio nel ruolo di libero.

Nel corso del match gli unici a riposare senza scendere in campo sono stati il capitano Juantorena, Simon e Balaso. Ora il campionato lascerà spazio al turno preliminare dei playoff.

Il tabellino

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Chinenyeze 9, Chakravorti n.e., Sardanelli (L) n.e., Gargiulo n.e., Drame Neto Aboubacar 22, Dirlic n.e., Saitta 2, Rossard 20, Corrado n.e., Rizzo (L), Cester 14, Defalco 14, Almeida Cardoso. All. Baldovin.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Kovar 11, Marchisio (L), Juantorena, Balaso (L), Leal 5, Larizza 2, Rychlicki 11, Diamantini 10, Simon, De Cecco 1, Anzani 4, Falaschi, Hadrava 11, Yant 13. All. De Giorgi.

ARBITRI: Tanasi – Cappello.

PARZIALI: 22-25 (28’), 21-25 (28’), 25-22 (26’), 25-21 (29’), 15-10 (15’).

NOTE: Vibo: bs 17, ace 9, muri 10, 52% in ricezione (29% perfette), 45% in attacco. Lube: bs 17, ace 4, muri 11, 53% in ricezione (34% perfette), 42% in attacco.