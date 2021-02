La Cucine Lube cade a Perugia in Champions League

La Sir batte nettamente i cucinieri e vincendo, contro Tours, si assicurerebbe il 1’ posto. Prestazione negativa per la squadra di De Giorgi, che non ha mai dato l’impressione di poter girare l’incontro a proprio favore

CIVITANOVA – Brutta serata per la Cucine Lube che cede nettamente a Perugia restando in partita solo nel 1’ set. Poi i break subiti al servizio hanno dato coraggio agli umbri e tolto virtualmente dall’incontro i ragazzi di De Giorgi.

Eppure l’avvio della Cucine Lube è molto più convinto rispetto al match contro il Tours e sul 10-6 firmato dal muro di Juantorena su Ter Horst, ancora preferito ad Atanasjievic, c’è il 1’ timeout di Heynen. Il servizio di Plotinski procura un contro-break e sul 10-9 è De Giorgi a fermare il gioco. Si procede a braccetto fino al nuovo allungo Lube (18-16) subito arginato dal timeout di Heynen. Il turno al servizio di Ter Horst fa la differenza e Perugia vince 21-25 con la complicità della ricezione della Lube nonostante Marchisio in campo per Leal.

Alla ripartenza Perugia riparte forte mettendo ancora in crisi la ricezione dei cucinieri sul servizio di Travica (6-9), ma gli umbri giocano una gran bella pallavolo mentre la Lube è in affanno e anche il 2’ set si chiude per Perugia sul 18-25.

Nel 3’ set non c’è l’attesa reazione per provare ad allungare l’incontro ottenendo il punto che avrebbe dato la matematica qualificazione al 1’ posto. Perugia resta incisiva al servizio mentre la ricezione degli umbri va raramente in difficoltà. E’ l’epilogo 21-25 con Perugia che fa festa e, battendo il Tours già eliminato, nel match di giovedì 11 febbraio per 3-0 si assicurerebbe il 1’ posto relegando i Campioni d’Europa in carica ad essere una delle tre migliori seconde.

L’obiettivo sarebbe comunque centrato ma di certo lasciando l’amaro in bocca e aprendo qualche interrogativo.

Ecco il tabellino

SIR SICOMA MONINI PERUGIA: Piccinelli n.e., Ricci 6, Vernon-Evans, Travica, Ter Horst 10, Sossenheimer n.e., Biglino n.e., Leon 18, Zimmermann, Solé 9, Russo, Colaci (L), Atanasijevic n.e., Plotnytskyi 13. All. Heynen.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Kovar n.e., Marchisio, Juantorena 10, Balaso (L), Leal 6, Larizza (L) n.e., Rychlicki 8, Diamantini n.e., Simon 10, De Cecco 2, Anzani 4, Falaschi n.e., Hadrava, Yant. All. De Giorgi.

ARBITRI: Gradinski (SRB) – Makshanov (RUS).

PARZIALI: 25-21 (28’), 25-18 (27’), 25-21 (25’).

NOTE: Sir: bs 15, ace 6, muri 7, 60% in ricezione (42% perfette), 64% in attacco. Lube: bs 14, ace 2, muri 2, 40% in ricezione (21% perfette), 54% in attacco.