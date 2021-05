La Cucine Lube annuncia il primo colpo

Gabi Garcia Fernandez è il primo volto nuovo della squadra di Blengini per la stagione che verrà. Sostituisce Hadrava e allontana Rychlicki. Il DG Cormio ha la sua scommessa. De Giorgi in Nazionale dall'autunno

CIVITANOVA MARCHE – Non è difficile se non economicamente, comprare i grandi campioni conosciuti anche dall’ultimo tifoso, ma la Cucine Lube sotto la gestione del DG Cormio ci sta abituando a scovare grandi talenti da portare in squadra e far crescere.

L’occhio dell’esperto direttore si è posato sull’opposto portoricano Gabi Garcia Fernandez, classe ’99 di 200 cm, originario di San Juan e reduce dal terzo campionato consecutivo tra le fila della Brigham Young University, con cui ha vinto la MPSF Conference per poi approdare alla Finalissima della NCCA.

Le prestazioni di alto livello sono valse all’atleta un riconoscimento prestigioso, la nomina di miglior giocatore del torneo dei college statunitensi dall’associazione degli allenatori americani, che lo aveva inserito più volte in un team ideale All America. Nei BYU Cougars il giovane emergente ha giocato con un altro tesserato della Lube, Davide Gardini. Già nel giro della nazionale maggiore, Fernandez ha preso parte con il Porto Rico alle Qualificazioni Olimpiche, alla Coppa NORCECA e, anche a livello giovanile, alla Pan American Cup. L’atleta ha terminato il percorso di studi in Idaho e adesso vuole testare il suo livello nel torneo più difficile del mondo.

Numeri importanti per l’opposto anche nell’ultima annata: 56 ace in poco più di 56 parziali giocati, con un record di 8 punti dai nove metri nella sfida sentita con i rivali dell’Hawai’i, e una media di 5,46 punti per set, la migliore negli States. Per tre volte in stagione Fernandez ha superato i 20 punti in un match.

Il ragazzo ovviamente ha accolto subito l’idea di confrontarsi col campionato più affascinante del mondo: «Ringrazio la dirigenza e il tecnico della Lube per la fiducia nelle mie capacità. Sono in fibrillazione all’idea di potermi allenare con un team ricco di campioni e di poter migliorare la mia pallavolo. Non vedo l’ora di essere in Italia e di mettermi al servizio della squadra. Forza Cucine Lube!”.

Su Gabi Garcia Fernandez proprio il Dg Beppe Cormio ha aggiunto: «Due anni fa abbiamo scommesso su Kamil Rychlicki, lo scorso anno con Marlon Yant e ora ci riproviamo con questo giocatore. Siamo sempre alla ricerca di nuovi talenti. Questa volta puntiamo sul miglior giocatore del torneo universitario americano. Sono certo che ci darà una grossa mano nel corso della stagione».

Gabi Garcia Fernandez sostituisce Hadrava ma, a questo punto, anche Rychlicki è sempre più lontano da Civitanova a meno di un improbabile cambio di ruolo.

Coach Blengini, al lavoro con la Nazionale, intanto ha annunciato che il suo successore sulla panchina azzurra sarà proprio Fefè De Giorgi. La strada tra Nazionale e Cucine Lube è a due sensi.