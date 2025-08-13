Cingoli, incidente con un motociclo: 16enne in gravi condizioni a Torrette

Grave incidente per un ragazzo di 16 anni nel territorio di Cingoli, sembra che il giovane abbia perso il controllo del motociclo del quale era alla guida. È in gravi condizioni

CINGOLI- Grave incidente per un ragazzo di 16 anni nel territorio di Cingoli, sembra che il giovane abbia perso il controllo del motociclo del quale era alla guida. Nessun altro veicolo è stato coinvolto. Prontamente sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori del 118 che l’hanno stabilizzato, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

Per soccorrere il giovane è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza che lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette in Ancona. Il 16enne è in gravi condizioni.

Da ricostruire l’esatta dinamica che ha condotto al violento impatto.