Visso, tragedia lungo la Valnerina: motociclista si schianta e muore

VISSO – Dramma sull’ex Strada Statale 209, la cosiddetta Valnerina, all’altezza di Visso, muore un motociclista.

Un 54enne di origine umbra, il quale era in sella alle due ruote, ieri (sabato 23 agosto) intorno alle 18, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e ha finito la sua corsa fuori dalla carreggiata, schiantandosi contro uno dei piloni della galleria. Non sembrano esserci altri mezzi coinvolti.

La macchina dei soccorsi si è prontamente attivata quando alcuni passanti hanno notato l’uomo a terra e hanno immediatamente lanciato l’allarme.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i sanitari del 118, che hanno tentato invano di rianimare l’uomo, per il quale poco dopo è stato constatato il decesso. I carabinieri e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per effettuare tutti i rilievi del caso, che saranno preziosi nel ricostruire la dinamica dello schianto.