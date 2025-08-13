Ussita, carabinieri salvano giovane donna da un tentativo di suicidio

MACERATA – Momenti di forte tensione nella giornata di ieri, 12 agosto, quando i carabinieri della Stazione di Ussita sono intervenuti nell’abitazione di una giovane che, chiusa all’interno della propria casa, manifestava chiari intenti suicidi.
Giunti sul posto, i militari hanno avviato un’azione di dissuasione per indurre la ragazza a desistere. L’intervento si è reso ancora più delicato all’arrivo del personale sanitario, chiamato in supporto: alla loro vista, infatti, la giovane si è nuovamente agitata tentando di colpirsi con un coltello.
Grazie alla prontezza e alla professionalità dei carabinieri, la 21enne è stata immediatamente disarmata, impedendo così che portasse a compimento il gesto disperato.
La ragazza è stata successivamente accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata, dove è stata sottoposta ad accertamento sanitario obbligatorio.
«L’episodio ha evidenziato ancora una volta l’importanza della tempestività degli interventi congiunti delle forze dell’ordine e dei sanitari, capaci di fare la differenza in situazioni di emergenza», spiegano i militari.