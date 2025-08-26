Macerata, giochi online e scommesse: denunciate due persone

Denunciate 2 persone che hanno impropriamente concesso le credenziali di accesso ai propri conti di gioco online e alle carte di debito prepagate per consentire di scommettere ad un terzo soggetto. Indagini nel Maceratese

MACERATA – Operazione del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Macerata sulla prevenzione e la repressione delle condotte fraudolente perpetrate nel settore antiriciclaggio. Segnalate all’autorità giudiziaria 2 persone per violazioni in materia di identificazione ai fini dell’adeguata verifica della clientela.

Il fatto

Nell’ambito di un più ampio dispositivo di contrasto al finanziamento al terrorismo e all’indebito utilizzo del sistema finanziario, che ha interessato l’intera provincia di Macerata, al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, è stato eseguito un controllo dei flussi finanziari posti in essere da un cittadino maceratese, al fine di impiegare la liquidità trasferita, nel settore dei “giochi legali e delle scommesse pubbliche”.

Le attività di approfondimento investigativo hanno consentito di portare alla luce un sistema attraverso cui il giocatore ha trasferito, in un periodo di appena 8 mesi, circa 50.000 euro, mediante l’utilizzo dei propri conti correnti e carte di debito. Questo in favore di due amici, alimentando sia le carte di pagamento che l’account del “conto di gioco” in uso ai medesimi, allo scopo di utilizzarli, previa concessione delle “credenziali di accesso” da parte loro, e poter, così, continuare a praticare il gioco on-line ed eseguire scommesse, nonostante nei suoi confronti fosse stata eseguita la chiusura del proprio conto di gioco, eludendo in tal modo i controlli previsti dalla normativa di settore.

Pertanto, i due amici hanno omesso, contestualmente al compimento delle citate operazioni, di fornire ai “soggetti obbligati” (istituti di credito e concessionari di gioco), le informazioni necessarie affinché gli stessi, potessero adempiere correttamente agli obblighi di adeguata verifica della clientela”, contravvenendo in questo modo alla normativa in materia di riordino del settore dei giochi a distanza nonché alla normativa antiriciclaggio ed, in particolare, agli “obblighi del cliente”, disciplinati dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, nr.231.

Al termine dell’operazione, si è provveduto a deferire alla locale Procura della Repubblica i due “amici”, poiché responsabili delle predette condotte punite con la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

Saranno svolti ulteriori approfondimenti al fine di rilevare eventuali irregolarità anche sul piano fiscale.

Ad ogni buon conto si rappresenta che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagini in relazione alla vicenda, sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

«Il controllo dei circuiti di pagamento alternativi al sistema bancario, degli strumenti di moneta elettronica e delle valute virtuali, che vede costantemente impegnati i Reparti della Guardia di Finanza, è indispensabile per individuare possibili operazioni di finanziamento di reti terroristiche, intercettare i capitali illeciti e contrastare forme di riciclaggio in grado di inquinare l’economia legale e di alterare le condizioni di concorrenza», spiegano le fiamme gialle.