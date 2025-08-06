Treia, cade dal trattore e batte la testa: grave un 66enne

TREIA – Scivola dal trattore e batte la testa: un uomo di 66 anni soccorso con l’eliambulanza. È grave.

L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio, 6 agosto, poco dopo le 16, in località Santa Maria in Selva, a Treia (Mc).

Secondo quanto è stato ricostruito, un uomo, insieme a un parente, si trovava lungo la strada e stava facendo rientro nel capannone, quando improvvisamente, per cause che sono ancora da chiarire, è scivolato e ha battuto la testa sull’asfalto.

Subito è scattato l’allarme e sul posto sono arrivati i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118, che hanno richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza. Il 66enne è stato caricato a trasferito in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. È in condizioni gravi. Sul posto anche i carabinieri.