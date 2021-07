Tragico scontro tra auto e scooter a Morrovalle. Muore un uomo di 56 anni

MORROVALLE – Tragico incidente nel primo pomeriggio di oggi nella zona industriale di Morrovalle: morto un uomo di 56 anni. Un’auto, una Fiat 500, e uno scooter si sono scontrati a un incrocio e, ad avere la peggio, è stato proprio il conducente dello scooter che è stato sbalzato violentemente a terra e pochi minuti dopo è morto.

Inutili i tentativi dei medici del 118 di salvare l’uomo, perché purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. In un primo momento era stata allertata anche l’eliambulanza che è tornata indietro vuota. Ora si sta cercando di capire la dinamica dell’incidente e, secondo una prima ricostruzione, la Fiat 500, condotta da una ragazza, stava uscendo da una via laterale per immettersi sulla strada principale quando si è verificato il terribile incidente. Sul posto anche i vigili del fuoco.