Con un tombino sfondano la vetrina. Maxi furto in una gioielleria di Tolentino

Il bottino è di circa 50mila euro. Presa di mira la gioielleria "D'oro in poi" al Retail Park. Indagano i Carabinieri

TOLENTINO – Spaccata nella notte ai danni della gioielleria “D’oro in poi”: rubati oro e gioielli per circa 50mila euro. I ladri per entrare all’interno del negozio che si trova nel Tolentino Retail Park hanno utilizzato un tombino con cui hanno sfondato la vetrina.

In pochi minuti hanno rubato tutto quello che hanno trovato a loro disposizione, oro e gioielli e poi sono scappati. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Tolentino che stanno effettuando i rilievi. Le indagini sono in corso (In aggiornamento).