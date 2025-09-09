Tolentino, scippa un’anziana e fugge sui tetti: arrestato 28enne

L’uomo, senza fissa dimora, ha aggredito una donna di 85 anni per strapparle una collana d’oro. Dopo una rocambolesca fuga tra cantieri e impalcature, è stato bloccato dai carabinieri. Feriti anche due militari

TOLENTINO- Arrestato in flagranza di reato un operaio egiziano di 28 anni, senza fissa dimora, per rapina ai danni di una 85enne di Tolentino. L’episodio si è verificato oggi intorno alle ore 10.30.

La vittima stava passeggiando per le vie del centro città quando è stata avvicinata dal giovane, che ha tentato di strapparle dal collo una collana in oro. L’anziana ha provato a resistere, ma l’uomo l’ha spinta a terra con violenza, provocandole diverse ferite. Immediato l’intervento dei carabinieri allertati tramite il 112. Numerose pattuglie della Compagnia di Tolentino e delle stazioni limitrofe hanno prontamente circoscritto la zona, riuscendo a localizzare il fuggitivo che nel frattempo si era nascosto all’interno di alcuni cantieri edili con l’aiuto delle impalcature esterne. Con violenza in due occasioni il ragazzo si è divincolato, poi è stato fermato ed arrestato anche dopo essersi nascoso sul tetto di una casa.

Contusioni al volto ed escoriazioni multiple guaribili in circa venti giorni per l’anziana scippata. I due Carabinieri, a cui il giovane ha opposto resistenza, hanno riportato lesioni giudicate guaribili in sette e quindici giorni. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Montacuto, in Ancona, in attesa di dell’udienza di convalida dell’arresto. Le forze dell’ordine intervenute sono riuscite a recuperare e restituire alla signora una parte della collana in oro.