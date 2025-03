Tolentino in lutto per dj Toto. Massimo Rosati colto da un infarto

Addio a Massimo Rosati, 58 anni, conosciuto come Dj Toto per il suo lavoro di disc jockey. Negli anni '80 era molto famoso nelle discoteche del territorio

TOLENTINO- Un’intera città, quella di Tolentino, in lutto per la morte di Massimo Rosati, conosciuto come dj Toto per il suo lavoro di disc jockey. L’uomo, domenica pomeriggio, mentre si trovava nella sua abitazione, è stato colpito da un arresto cardiaco. Il 118 è prontamente intervenuto per rianimarlo, ma ogni tentativo è stato vano per il 58enne. Rosati lascia il padre Francesco, il fratello Luigino e le sorelle Novella e Simona.

Massimo Rosati, ai più conosciuto come dj Toto, era un grande amante della musica, famoso in particolare negli anni ’80, quando spesso lavorava alla consolle, sia alla Bussola che alle Terme Santa Lucia. Frequentemente si recava in radio per registrare i suoi pezzi, per poi essere protagonista nelle discoteche del territorio. La data del funerale di Rosati non è ancora stata fissata.