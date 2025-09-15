Tolentino, guida senza patente per la seconda volta: denunciato 23enne

TOLENTINO – I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Tolentino, impegnati anche in servizi di prevenzione e controllo alla circolazione stradale hanno sorpreso alla guida di una Porche Cayenne un giovane 23enne, residente a Urbisaglia, che ha esibito un titolo di guida, rilasciato dalla Repubblica Albanese, non valido sul territorio nazionale.

Al giovane, già sanzionato per guida senza patente in occasione del sinistro stradale mortale avvenuto a maggio scorso in Tolentino, dove un 91enne è deceduto sul colpo per le lesioni riportate, è stata contestata la reiterazione nella guida senza patente che prevede nel caso di recidiva nel biennio, oltre all’ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro, anche l’applicazione della pena dell’arresto fino ad un anno. Le plurime violazioni a carico del giovane sono corroborate dai filmati dei sistemi di videosorveglianza comunali acquisiti dai militari.