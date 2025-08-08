Tolentino, una denuncia e una segnalazione per detenzione e uso di stupefacenti

TOLENTINO – Nell’ambito delle attività di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Tolentino hanno denunciato un 22enne di origini senegalesi, residente a Tolentino, e segnalato un 21enne del posto alle autorità competenti.

Nel primo caso, i Carabinieri hanno sorpreso alla guida di una vettura il 22enne senegalese che, sottoposto a perquisizione veicolare e personale, è stato trovato in possesso di 4 grammi di hashish, divise in altrettante dosi e ben occultati nell’abitacolo, e altri 5 grammi della stessa sostanza, nascosta nelle parti intime. Lo stupefacente sequestrato è stato sottoposto a sequestro penale e assunto in carico in attesa di distruzione e il giovane è stato denunciato all’A.G.

Nel secondo caso, il 21enne di Tolentino è stato segnalato alla competente autorità amministrativa per violazione dell’articolo 75 del DPR 309/90, relativo all’uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti. Il giovane, controllato mentre camminava a piedi, è stato trovato in possesso di 0,40 grammi di hashish. La sostanza è stata sottoposta a sequestro amministrativo e assunta in carico in attesa di distruzione.

Le operazioni rientrano nell’impegno costante delle Forze dell’Ordine per il contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti sul territorio, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la legalità nella comunità.