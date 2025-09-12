Tolentino, ruba agli anziani: denunciato per altri tre furti l’egiziano arrestato per la rapina a una 85enne

Tra le altre vittime una 87enne e un 90enne: nel mirino collane in oro e orologi da polso

TOLENTINO – I Carabinieri della Stazione di Tolentino, a conclusione di mirata attività investigativa, hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un 28enne operaio egiziano, senza fissa dimora, già noto alle Forze dell’Ordine già arrestato alcuni giorni fa, in collaborazione con i colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tolentino e della Stazione di Caldarola, per aver perpetrato una rapina ai danni di una 85enne del luogo, ritenuto responsabile di altri tre furti con strappo.

Le indagini svolte dai militari, che sono state minuziose e incessanti, grazie anche all’analisi delle immagini di videosorveglianza sia pubbliche che private, alle diverse testimonianze raccolte e alle denunce sporte dalle vittime, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza contro l’egiziano che, in tre diverse occasioni, aveva sottratto e si era impossessato di: un orologio da polso di valore sfilato ai danni di un 90enne del luogo; una collana in oro sfilata dal collo di una 62enne del luogo; una collana in oro sfilata dal collo di una 87enne del luogo.

Per l’operaio egiziano, che attualmente si trova ristretto presso la Casa Circondariale di Ancona, è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per i tre furti con strappo commessi a Tolentino.