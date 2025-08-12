Seppio in lutto, addio a Riccardo Carradori. Aveva solo 48 anni

PIORACO- Seppio sbigottito per l’improvvisa morte di Riccardo Carradori. Il 48enne, grande appassionato di ruzzola, faceva parte dell’Asd Seppio, lascia la mamma Anna, la sorella Alessia con Danilo e i nipoti Alessandro e Arianna.
L’amministrazione comunale di Pioraco l’ha così salutato: «Ti ricorderemo per sempre per il tuo animo buono, amicale e laborioso e per la tua grande passione per la ruzzola».
Il funerale si terrà domani, mercoledì 13 agosto, alle ore 10.30 presso l’area polivalente di Seppio. La camera ardente è stata allestita presso la “Casa del Commiato Evangelisti” in località Piani di Lanciano 7, di Pioraco.