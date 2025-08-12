Seppio in lutto, addio a Riccardo Carradori. Aveva solo 48 anni
Seppio sbigottito per l’improvvisa morte di Riccardo Carradori. Il 48enne, grande appassionato di ruzzola, faceva parte dell’Asd Seppio. Il messaggio di cordoglio del Comune di Pioraco

PIORACO- Seppio sbigottito per l’improvvisa morte di Riccardo Carradori. Il 48enne, grande appassionato di ruzzola, faceva parte dell’Asd Seppio, lascia la mamma Anna, la sorella Alessia con Danilo e i nipoti Alessandro e Arianna.

L’amministrazione comunale di Pioraco l’ha così salutato: «Ti ricorderemo per sempre per il tuo animo buono, amicale e laborioso e per la tua grande passione per la ruzzola».

Il funerale si terrà domani, mercoledì 13 agosto, alle ore 10.30 presso l’area polivalente di Seppio. La camera ardente è stata allestita presso la “Casa del Commiato Evangelisti” in località Piani di Lanciano 7, di Pioraco. 

