Scontro frontale a Caldarola: tre feriti, grave un uomo trasportato a Torrette

L’incidente è avvenuto in contrada San Lorenzo intorno alle 11,45 di oggi, domenica 31 agosto. Vigili del Fuoco e 118 in azione per i soccorsi, accertamenti in corso da parte dei carabinieri

CALDAROLA- Mattinata di paura a Caldarola, dove un grave incidente stradale ha coinvolto due autovetture in un violento scontro frontale. Il bilancio è di tre persone ferite, una delle quali in condizioni particolarmente serie è stata portata all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. L’impatto è avvenuto intorno alle 11.45 in contrada San Lorenzo.

Prontamente sono scattati i soccorsi, i Vigili del Fuoco di Tolentino si sono recati sul luogo del sinistro per estrarre dalle lamiere una delle persone a bordo. I sanitari del 118 hanno prestato le prime cure ai feriti, per l’uomo in condizioni più serie è stato disposto il trasferimento con l’eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette in Ancona. Le altre due persone coinvolte nello schianto sono state portate con l’ambulanza all’ospedale di Macerata per tutti gli accertamenti. I carabinieri della Compagnia di Tolentino sono intervenuti per effettuare tutti i rilievi del caso, con l’obiettivo di ricostruire l’esatta dinamica che ha portato al violento impatto.