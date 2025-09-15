Scontro tra due auto a Camerino: quattro i feriti, una persona estratta dalle lamiere

Grave incidente lungo la Strada Statale 256 Muccese tra Torre del Parco e Canepina, quattro i feriti. È successo nella serata di ieri intorno alle ore 21

CAMERINO- Grave incidente lungo la Strada Statale 256 Muccese tra Torre del Parco e Canepina, quattro i feriti. È successo nella serata di ieri (domenica 14 settembre) intorno alle ore 21 nel Comune di Camerino, quando per cause ancora in corso di accertamento due auto sono entrate in collisione.

La macchina dei soccorsi si è prontamente attivata, i Vigili del Fuoco di Camerino hanno estratto dalle lamiere una delle persone a bordo per poi affidarla alle cure dei sanitari del 118. Il bilancio totale è di quattro feriti, i quali sono stati trasportati mediante ambulanza al vicino ospedale di Camerino.

Sul posto anche i Carabinieri che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per chiarire l’esatta dinamica che ha portato allo scontro delle due vetture.