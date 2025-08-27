Sarnano, truffa da 9mila euro: barista raggirata, quattro denunce

SARNANO – Hanno convinto la titolare di un bar a versare oltre 9mila euro, facendole credere che fossero rimborsi per conguagli relativi a spese di energia elettrica. I carabinieri della stazione di Sarnano hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria quattro persone di origine campane, due donne, di 28 e 51 anni, e due uomini, di 19 e 20 anni, tutti già noti alle forze dell’ordine, per il reato di truffa in concorso aggravata e continuata ai danni della titolare di un bar del posto. Le immediate indagini telematiche e bancarie, avviate dai militari dopo la denuncia sporta dalla vittima negli scorsi giorni, hanno permesso di arrivare all’identificazione dei quattro, che in concorso tra loro, hanno indotto la vittima ad effettuare svariati versamenti per un totale di 9.559,00 euro sulle carte postepay a loro intestate. I quattro, infatti, mediante la clonazione di una nota piattaforma per i pagamenti online e di email apparentemente inviate dalla stessa piattaforma alla vittima, l’hanno indotta ad effettuare dei bonifici verso le postepay quali rimborsi per conguagli relativi a spese di energia elettrica.

Il Comando Provinciale carabinieri di Macerata ribadisce l’importanza della collaborazione dei cittadini e invita chiunque sia stato vittima di episodi simili a denunciarli tempestivamente. È fondamentale rimanere vigili e diffidare di richieste sospette. Si ricorda che i carabinieri, con le numerose Stazioni presenti sul territorio, e le altre forze di polizia sono i “presidi” dove poter segnalare ogni possibile anomalia senza il timore di essere giudicati in alcun modo.