San Severino Marche, incidente sulla ‘corta’ di Serripola: due bambini tra i feriti

L’incidente si è verificato nel pomeriggio (6 agosto), quando un’auto è finita in un fossato. Soccorsi tempestivi e rilievi in corso

SAN SEVERINO MARCHE- Incidente stradale a Serripola nel Comune di San Severino Marche, tre i feriti, interviene l’eliambulanza. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 17 di oggi pomeriggio (6 agosto), sulla ‘corta’ di Serripola, quando per cause ancora in corso di accertamento l’auto ha sbandato ed è finita in un fossato. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.

Prontamente si è attivata la macchina dei soccorsi: sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 ed i vigili del Fuoco, che hanno attivato anche l’eliambulanza per soccorrere le persone coinvolte nell’incidente. A bordo dell’auto c’erano due bambini e un adulto, tutti feriti ma in condizioni non gravi. Sono giunti sul posto anche i carabinieri per effettuare tutti i rilievi del caso e chiarire le cause dell’incidente.