San Severino, auto esce di strada e vola giù dal ponte. Conducente illeso

SAN SEVERINO – Un violentissimo incidente si è verificato la scorsa notte in via Aristide Merloni, nella zona industriale della località Taccoli di San Severino Marche. Erano da poco passate le 23 quando un’autovettura condotta da un tolentinate, per cause tuttora in corso di accertamento, è uscita di strada, ha abbattuto un palo dell’elettricità ed è poi finita giù da un ponte facendo un volo di diversi metri. L’urto con il palo ha rallentato per fortuna la corsa del mezzo impazzito che ha anche divelto le protezioni in ferro del ponte. L’auto ha terminato la sua corsa ruote all’aria non lontana dall’acqua e rimanendo quindi sempre sulla scarpata.



Il conducente è uscito dal rocambolesco incidente praticamente illeso tanto che si è tirato fuori da solo dall’abitacolo per raggiungere la strada e chiedere aiuto.

A causare il sinistro potrebbero essere stata la pioggia e la nebbia che hanno reso viscido e insidioso l’asfalto. Sul posto i carabinieri della stazione di San Severino Marche, i colleghi del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Tolentino e i vigili del fuoco intervenuti anche con l’ausilio di un autogru per la rimozione del mezzo. La strada è stata subito messa in sicurezza dagli addetti alle Manutenzione del Comune che questa mattina, 28 novembre, hanno provveduto a sistemare alcune transenne proprio all’altezza del ponte. Per riportare la situazione alla normalità sono state necessarie diverse ore.