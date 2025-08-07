Macerata, frigorifero e lavatrice abbandonati nel vicolo: denunciata una persona

Dopo una segnalazione arrivata alla centrale operativa del Comando della Polizia locale di Macerata, gli agenti sono intervenuti in vicolo Marefoschi. Ecco cosa hanno trovato

MACERATA – Abbandona rifiuti ingombranti in centro storico, scatta la denuncia per un 44enne.

L’episodio si è verificato il 31 luglio scorso, quando, in seguito a una segnalazione arrivata alla centrale operativa del Comando della Polizia locale, gli agenti sono intervenuti in vicolo Marefoschi, dove era stato indicato il caso di abbandono.

«L’amministrazione comunale, grazie alla Polizia locale continua a monitorare il territorio per garantire il rispetto delle norme ambientali e il decoro urbano con particolare riguardo al centro storico – afferma l’assessore alla Sicurezza e al Decoro Paolo Renna -. Se si assiste a episodi di degrado, abbandono di rifiuti o comportamenti non conformi alle normative vigenti, esorto i cittadini a segnalarli tempestivamente. Ogni segnalazione contribuisce a creare un ambiente più pulito, sicuro e accogliente per tutti. La salvaguardia del nostro territorio è una responsabilità condivisa. Solo insieme possiamo costruire una comunità in cui il decoro urbano e il rispetto per l’ambiente siano principi fondamentali».

Durante il sopralluogo, effettuato in collaborazione con un operatore ecologico del Cosmari, è stata accertata la presenza di diversi elettrodomestici abbandonati. Tra i rifiuti, infatti, c’erano un frigorifero bianco avvolto in un telo di plastica, una lavatrice, un piano cottura elettrico e un ciclomotore visibilmente fermo da tempo.

Dopo aver constatato la situazione, gli agenti di polizia giudiziaria hanno proceduto al sequestro amministrativo del ciclomotore per mancanza di copertura assicurativa e al sequestro penale dei rifiuti. I materiali sequestrati sono stati affidati in custodia al responsabile della sicurezza del Cosmari per le opportune disposizioni relative allo smaltimento.

Nei giorni successivi all’intervento, a conclusione delle indagini condotte dalla polizia giudiziaria, un residente maceratese di origini bengalesi, ritenuto responsabile dell’abbandono di rifiuti ingombranti, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.