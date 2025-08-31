I due indagati sono gestori di un esercizio commerciale del centro di Recanati, e nel corso di diversi mesi, hanno saputo conquistare la fiducia dell’anziana

RECANATI – I carabinieri della Stazione di Recanati hanno denunciato all’autorità giudiziaria due persone, un uomo e una donna residenti nella cittadina “Leopardiana”, che si sono resi responsabili della truffa perpetrata ai danni di una 91enne del luogo.

La truffa

I due indagati, gestori di un esercizio commerciale del centro, nel corso di diversi mesi, hanno saputo conquistare la fiducia dell’anziana donna che regolarmente si recava nel loro punto vendita per l’acquisto di diversi generi alimentari.

Una volta ottenuta la buona fede della 91enne, tramite raggiri, gli esercenti hanno approfittato del fatto che la malcapitata era solita pagare la merce acquistata, consegnando loro degli assegni bancari senza indicare né l’importo né tantomeno la data. L’indagata, resasi conto dell’opportunità di guadagnare molto di più, ha iniziato a compilare di suo pugno i vari assegni, inserendo importi e date che hanno avuto come beneficiaria l’attività commerciale. Nel giro di diversi mesi, i due hanno sottratto all’anziana donna, la cifra di 17.500 euro.

Tuttavia la 91enne grazie ad un controllo effettuato nel suo istituto di credito si è accorta dell’ammanco importante e di essere stata quindi truffata. Immediatamente si è recata dai carabinieri per sporgere querela, che ha permesso ai militari operanti di avviare le indagini bancarie e, quindi, ricostruire i flussi di denaro e giungere all’identificazione dei due truffatori.